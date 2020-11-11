ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu
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ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu

11.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:44
ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu

ABD'de Down sendromlu Chris Nikic (21), Florida eyaletinde cumartesi gerçekleşen IRONMAN triatlonunu tamamlayarak, bu etkinliği tamamlayan ilk Down sendromlu kişi oldu.

ABD'de Down sendromlu Chris Nikic (21), Florida eyaletinde cumartesi gerçekleşen IRONMAN triatlonunu tamamlayarak, bu etkinliği tamamlayan ilk Down sendromlu kişi oldu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Maitland şehrinden Chris Nikic, eyaletin Panama City sahilinde 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen IRONMAN triatlonunu tamamlayarak, bu etkinliği tamamlayan ilk Down sendromlu kişi oldu. Chris'in 3.8 km yüzdüğü, 180 km bisiklete bindiği ve 42.1 km tam maraton koştuğu ifade edildi. Chris'in çok aşamalı bu yarışı 16 saat 46 dakika ve 9 saniyede tamamladığı belirtildi. Ayrıca, Chris'in bu başarısıyla 'IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu kişi' olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdiği belirtildi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Nikic, bu başarısını sosyal medya hesabından, "Bir yıl önce 'Chris Dünya Şampiyonu' yazmıştım. Her şey mümkün" ifadeleriyle duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlerde ise Chris doğduğunda ailesine doktorlar bu tür başarıların Down sendromlu biri için mümkün olamayacağını söylediği ifade edildi.


ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu
ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu
ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu
ABD'de 21 yaşındaki genç, IRONMAN triatlonunu tamamlayan ilk Down sendromlu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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