ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

09.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:01
ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Yetkililer, 18'i Washington, 2'si Florida ve biri Kaliforniya'da olmak üzere ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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