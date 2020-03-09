ABD'de 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Yetkililer, 18'i Washington, 2'si Florida ve biri Kaliforniya'da olmak üzere ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle