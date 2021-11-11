ABD'de 21 haftalıkken doğan bebek "hayatta kalan en prematüre bebek" oldu
ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalık olarak dünyaya gelen erkek bebek "hayatta kalan en prematüre bebek" unvanını aldı.
ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalık olarak dünyaya gelen erkek bebek "hayatta kalan en prematüre bebek" unvanını aldı.
BBC'nin haberine göre, Birmingham kentinde doğan Curtis Means adındaki 420 gram ağırlığındaki bebek, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
4 Temmuz 2020'de hastaneye kaldırılan anne Michelle Butler, ikizleri Curtis ve C ' Asya'yı dünyaya getirmişti.
İkizlerden C'Asya, doğduktan bir gün sonra hayatını kaybetmiş ancak Curtis hayata tutunarak 275 günün ardından nisan ayında taburcu edilmişti.
Curtis, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını "hayatta kalan en prematüre bebek" olarak yazdırdı.
Doktorlar, Curtis'in halen beslenme tüpüne ihtiyaç duyduğunu kaydetti.