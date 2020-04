ABD'de 21 bin gönüllü sağlık çalışanı, Kovid-19'la mücadele için New York'a gelecek NEW ABD'de 21 bin sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'a yardıma gelmeye gönüllü oldu.

NEW ABD'de 21 bin sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'a yardıma gelmeye gönüllü oldu. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 92 bin 381'e çıktığını, 2 bin 373 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Salgından "daha az etkilenen bölgelerdeki doktor ve hemşirelere yardıma gelmeleri" çağrısı yapan Cuomo, eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanının Kovid-19'la mücadeleye destek için gönüllü olduğunu ifade etti. Cuomo, "Bu güzel insanlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağız ve New York da size yardıma gelecek, söz veriyorum." dedi. 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı Tıbbı malzemelerin de hızla tükendiğini vurgulayan Cuomo, "New York'ta 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı." ifadesini kullandı. Cuomo, salgının eldeki veriler ve modellere göre 7 ila 30 günde zirveye çıkmasının ön görüldüğünü belirtti. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi virüse yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti. Kaynak: AA