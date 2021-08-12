ABD'de 2020 nüfus sayımına göre beyazların oranı ilk kez yüzde 60'ın altına indi
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ABD'de 2020 nüfus sayımına göre beyazların oranı ilk kez yüzde 60'ın altına indi

ABD'de 2020 nüfus sayımına göre beyazların oranı ilk kez yüzde 60'ın altına indi
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de son 10 yıl içinde en yüksek nüfus artışının azınlıklar arasında gerçekleştiği ve beyaz nüfusun ülke tarihinde ilk kez yüzde 60'ın altına düştüğü bildirildi.

NEW ABD'de son 10 yıl içinde en yüksek nüfus artışının azınlıklar arasında gerçekleştiği ve beyaz nüfusun ülke tarihinde ilk kez yüzde 60'ın altına düştüğü bildirildi.

ABD Nüfus Sayım İdaresinin açıkladığı 2020 yılı nüfus sayımı verileri, ülkedeki beyaz nüfustaki gerilemeyi ve azınlık nüfustaki artışı gözler önüne serdi.

Nüfus Sayım İdaresinin açıklamasına göre 2000 yılında nüfusun yüzde 69'unu, 2010 yılında ise yüzde 63,7'sini oluşturan beyazlar, 2020 yılı nüfus sayımında yüzde 58'in altında kaldı.

Hispanik ya da Latin kökenli Amerikalıların nüfusa oranı ise geçtiğimiz 20 yıl içinde istikrarlı biçimde arttı. 2000 yılında nüfusun yüzde 12,6'sını kapsayan bu grup, 2020 yılında 62,1 milyon kişiyle nüfusun 18,7'sini oluşturdu.

Bu dönemde Hispanik ya da Latin kökenli Amerikalıların nüfusu yüzde 23 oranında artarken, Hispanik ya da Latin kökenli olmayan beyazların nüfus artış hızı yüzde 4,3'te kaldı.

Verilere göre en hızlı büyüyen grup olan Asya kökenli Amerikalılarsa 2010 yılındaki sayımdan beri yüzde 20 büyüyerek 24 milyon nüfusa ulaştı.

Nüfus Sayım İdaresinin Irk, Etnisite ve Sosyal Destek bölümü yöneticisi Nicholas Jones, verilere göre ABD nüfusunun eski ölçümlere göre ırksal ve etnik açıdan çok daha çeşitli olduğu yorumunu yaptı.

İdare, nisan ayındaki ilk açıklamasında, ABD nüfusunun son on yılda yüzde 7,4 artarak 331 milyonun üzerine çıktığını duyurmuştu. Buna göre ülke, 1930'lardan beri nüfus artışında en yavaş dönemini yaşıyor.

Sayıma göre, geçtiğimiz on yılda ülkedeki yerleşimlerin yüzde 52'sinde ölüm sayısı, doğum sayısını geçerken, doğal nüfus düşüşü yalnızca kırsal değil, kentsel bölgelerde de görüldü.

Ancak genele bakıldığında nüfusu 2010 yılda 50 binin altında olan yerleşimlerin hepsi nüfus kaybederken, aynı yıl nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşimlerde nüfus, geçtiğimiz on yılda ortalama yüzde 9,1 oranında arttı. Buna göre Amerikalılar, kırsal kesimden metropollere ve civar banliyölere göç etti.

Nüfus Sayım İdaresinin verileri 1 Nisan 2020 tarihine dayanıyor ve bu tarihten sonraki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümleri kapsamıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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ABD'de 2020 nüfus sayımına göre beyazların oranı ilk kez yüzde 60'ın altına indi - Haberler
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