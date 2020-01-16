ABD'de 2020'nin en gözde 20 mesleği ve ortalama maaşları
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ABD'de 2020'nin en gözde 20 mesleği ve ortalama maaşları

İnternet üzerinden iş arama ve başvuru sitesi Glasdoor Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılının en popüler mesleklerini sıraladı

16.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:56
ABD'de 2020'nin en gözde 20 mesleği ve ortalama maaşları

İnternet üzerinden iş arama ve başvuru sitesi Glasdoor 'nde 2020 yılının en popüler mesleklerini sıraladı.


Çalışanların anonim bir şekilde şirketleri ve maaş seviyelerini değerlendirmesine de imkan tanıyan site maaş ortalaması, iş tatmini ve açık pozisyon sayısına göre sıraladığı meslek gruplarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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