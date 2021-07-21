ABD'de 2020'de ortalama yaşam beklentisi Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl geriledi
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ABD'de 2020'de ortalama yaşam beklentisi Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl geriledi

ABD'de 2020'de ortalama yaşam beklentisi Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl geriledi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de ortalama yaşam beklentisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1,5 yıl gerilediği belirtildi.

NEW ABD'de ortalama yaşam beklentisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 1,5 yıl gerilediği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki ortalama yaşam süresi 2019'da 78,8 iken bunun 2020'de 77,3'e gerilediği kaydedilerek, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en keskin düşüş olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, bu düşüşün ülkedeki demografik gruplardan Latinler arasında 3 yıl, siyahi toplumda 2,9 yıl, beyaz ABD'liler arasında ise 1,2 yıl olarak tespit edildiği kaydedildi.

Cinsiyet açısından ise 2019 ile 2020 karşılaştırmasında ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 81,4'ten 80,2'ye, erkeklerde 76,3'ten 74,5'e geriledi.

2020'deki yaşam beklentisi düşüşünün yüzde 74'ünün Kovid-19 kaynaklı olduğuna işaret edilen raporda, kazalar, cinayetler ve diğer hastalıklara bağlı ölümlerin bu orana katkıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, 2020'de ABD'de toplam 3,3 milyondan fazla ölüm gerçekleştiği ve bunun yüzde 11'inin Kovid-19 kaynaklı olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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ABD'de 2020'de ortalama yaşam beklentisi Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl geriledi - Haberler
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