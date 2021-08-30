ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.