ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
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ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı

ABD'de 2020'de işlenen nefret suçları 7 bin 759'a çıktı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.

FBI'ın internet sayfasında paylaşılan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği 2020'de 7 bin 759 nefret suçu işlendiği belirtildi.

Bu rakamın, son 12 yılda görülen en büyük suç oranına karşılık geldiği belirtildi.

Geçen yılın nefret suçu rakamları 2019'a göre yüzde 6'lık artış gösterdi.

Raporda, en son 2008'de 7 bin 783 nefret suçunun işlendiği vurgulandı.

Nefret saldırılarının 2014'ten bu yana yaklaşık yüzde 42'lik artış gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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