ABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı
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ABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:17
ABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı

Yeni bir araştırma, ABD'de 2020'de işlenen cinayetlerde yüzde 30 artış olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, ABD'de 2020'de işlenen cinayetlerde yüzde 30 artış olduğunu ortaya koydu.

ABD'de Kovid-19 ve Yargı Adaleti Komitesi ile Houston merkezli Arnold Ventures isimli kuruluşun ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, ABD'nin farklı büyüklüklerdeki 34 şehrindeki suç oranları incelendi.

Araştırmaya göre, incelenen 34 kentin 29'unda 2019'a kıyasla 2020'de işlenen cinayetlerde yüzde 30 oranında artış yaşandı.

Çalışmada, cinayetlerin en çok yaşandığı şehirlerin arasında St. Louis olduğu kaydedildi. Kentte 2020'de 262 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, bunun 267 kişinin öldürüldüğü 1993'ten bu yana kayda geçen en yüksek rakam olduğuna işaret edildi.

Cinayetlerin büyük şehirlerdeki artışına dikkat çekilen çalışmada, bu oranın geçen yıl, 2019'a göre Milwaukee'de yüzde 85, Seattle'da yüzde 63, Chicago'da yüzde 55 ve New York'ta yüzde 43 arttığı kaydedildi.

Cinayet suçlarının artmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırksal adaletsizliklerin önemli faktör olduğu öne sürülen çalışmada, Kovid-19 salgınının, polise, mahkemelere, hastanelere ve şiddeti kontrol altına almakla görevli diğer kuruluşlarla iletişimi engellediği ifade edildi.

Çalışmada, salgının, savunmasız toplulukları orantısız şekilde etkilediği ve risk altındaki bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve finansal olarak stres altına soktuğu belirtildi.

Minneapolis'te 25 Mayıs 2020'de, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların ardından ülkedeki cinayet suçlarında artışa rastlandığına dikkat çekilen çalışmada, diğer yandan, salgın nedeniyle evde kalınmasıyla ev hırsızlıklarının yüzde 24 azaldığına, uyuşturucu suçlarının da yüzde 30 düştüğüne işaret edildi.

Uzmanlar, polis-toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek ve şiddete karşı yapılan çalışmaların artırılmasını için acil eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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