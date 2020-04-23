ABD'de 2008 mali krizi sonrası 10 yılda oluşturulan istihdam Covid-19 nedeniyle 5 haftada kayboldu
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ABD'de 2008 mali krizi sonrası 10 yılda oluşturulan istihdam Covid-19 nedeniyle 5 haftada kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına yapılan başvurular 2008'deki mali kriz sonrasındaki on yıl boyunca oluşturulan istihdamın koronavirüs salgını nedeniyle kaybolduğunu gösterdi

23.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:02
ABD'de 2008 mali krizi sonrası 10 yılda oluşturulan istihdam Covid-19 nedeniyle 5 haftada kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son beş haftada işsizlik maaşına yapılan 26 milyon başvuru 2008'deki mali kriz sonrasındaki on yıl boyunca oluşturulan istihdamın koronavirüs salgını nedeniyle kaybolduğunu gösterdi.

Çalışma Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan işsizlik yardımına başvuruların 18 Nisan'da biten haftada 5 milyon civarında olması bekleniyor. Bu haftaki düzeyin geçtiğimiz haftaya göre düşmesi beklense de başvuru sayısı yüz binlerle ifade edilen geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında hala korkutucu derecede yüksek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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