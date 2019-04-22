ABD'de 20 Yıl Önce Sıfıra İnen Kızamık Vakalarının Sayısı Rekor Düzeye Çıktı
ABD'de, kızamık vakalarının sıfıra indiği 2000 yılından bu yana hastalığa kapılanların sayısı ikinci kez rekor seviyelere ulaştı.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bir rakamlarına göre sene başından 19 Nisan'a kadar, 22 eyalette 626 kızamık vakası rapor edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, kızamık vakalarının sıfıra indiği 2000 yılından bu yana hastalığa yakalananların sayısı ikinci kez rekor seviyelere ulaştı.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre sene başından 19 Nisan'a kadar 22 eyalette 626 kızamık vakası rapor edildi. Vaka sayısı son bir haftada 71 arttı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com