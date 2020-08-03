- ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü- Yangın 3 gündür devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü- Yangın 3 gündür devam ediyor

- ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü Yangın 3 gündür devam ediyor ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor.

03.08.2020 03:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 03:09

- ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü

Yangın 3 gündür devam ediyor

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Çıkan yangında 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü.

ABD'nin California eyaletindeki Cherry Valley bölgesinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın bölgesinin güneybatısında yer alan San Bernardino Ulusal Ormanı yetkilileri yaptığı açıklamada, yangının bugün itibari ile 20 bin dönümden fazla alanı etkilediğini aktardı. Yangının çıktığı bölgeden sorumlu olan Rivarside Şerif Bürosu Sözcüsü Onbaşı Lionel Murphy ise yaptığı açıklamada, henüz bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki 7 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal Orman Servisi tarafından yapılan açıklamada, iki ayrı bölgede başlayan yangınların birleştiği ifade edilirken, bölgedeki yüzey şartları nedeni ile kara araçları ile müdahalenin mümkün olmadığı aktarıldı. Servis, yangını yavaşlatmak için tanker uçakları ve yangın söndürme helikopterleri kullanıldığını açıkladı. California İtfaiye Yüzbaşısı Fernando Herrera, bölgede bin 200 itfaiye erinin görevli olduğunu fakat yangının hala kontrol altına alınamadığını duyurdu.

- ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü- Yangın 3 gündür devam ediyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Spor
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Magazin
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Ekonomi
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Gupse Özay Jennifer Lopez Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Daha Fazla Bakan Düğün Bayram Instagram
Şu an buradasınız: - ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü- Yangın 3 gündür devam ediyor - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 03:09:24. #1.15#
title