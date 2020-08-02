ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü
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ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü

ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor.

ABD'de 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü
02.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:32

ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Çıkan yangında 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü.

ABD'nin California eyaletindeki Cherry Valley bölgesinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın bölgesinin güneybatısında yer alan San Bernardino Ulusal Ormanı yetkilileri yaptığı açıklamada, yangının bugün itibari ile 20 bin dönümden fazla alanı etkilediğini aktardı. Yangının çıktığı bölgeden sorumlu olan Rivarside Şerif Bürosu Sözcüsü Onbaşı Lionel Murphy ise yaptığı açıklamada, henüz bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki 7 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal Orman Servisi tarafından yapılan açıklamada, iki ayrı bölgede başlayan yangınların birleştiği ifade edilirken, bölgedeki yüzey şartları nedeni ile kara araçları ile müdahalenin mümkün olmadığı aktarıldı. Servis, yangını yavaşlatmak için tanker uçakları ve yangın söndürme helikopterleri kullanıldığını açıkladı. California İtfaiye Yüzbaşısı Fernando Herrera, bölgede bin 200 itfaiye erinin görevli olduğunu fakat yangının hala kontrol altına alınamadığını duyurdu. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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