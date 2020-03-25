ABD'de 2 trilyon paket için uzlaşma sağlandı
ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar.
25.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:01
ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar. ABD Senatosu bugün TSİ ile 19.00'da paket konusunu görüşecek.
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Kaynak: Dunya.com