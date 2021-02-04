ABD'de 2 saat 40 dakika boyunca buzun içine giren eski asker rekor kırdı

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) Alaska eyaletinde yaşayan Michael McCastle (34), buz dolu kutunun içerisinde 2 saat 40 dakika kalarak, rekor kırdı.

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) Alaska eyaletinde yaşayan Michael McCastle (34), buzlu kutusunun içerisinde 2 saat 40 dakika kalarak, rekor kırdı. ABD donanması eski askeri McCastle hayır işi girişimi olan '12 Labors Project' isimli projeye destek olmak için buz dolu kutuya girdi. McCastle, 2 saat 40 dakika boyunca buzun içinde durmayı başardı. McCasttle, o anları kayda aldırdı. McCastle'nin kırdığı rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündüğünü ifade ederek, " Rus askerlerine hayatta kalma dersi veriliyor. Ben bu rekoru 1 dakikadan fazla kırdım. Rekor benim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı