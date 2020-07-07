ABD'de 2 kişi evlerine giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü NEW ABD'nin Florida eyaletinde biri çocuk iki kişi, evlerine giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde biri çocuk iki kişi, evlerine giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

Yerel kaynaklara göre, Port St. Lucie şehrinde meydana gelen olayda, komşu olduğu belirtilen saldırgan, yan eve silahlı baskın düzenledi.

Polisin olay yerine intikali ile girilen çatışmada ölü ele geçirilen saldırganın evde bir kişiyi öldürdüğü, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu da yaraladığı kaydedildi.

Çatışmada bir polis de hafif yaralanırken, kız çocuğunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, olayın, saldırganın köpeği nedeniyle iki taraf arasında süren bir anlaşmazlıktan çıktığını söyleyerek, tarafların bu nedenle sabah mahkemeye gittiğini, dönüşte köpek sahibinin silahlanarak evi bastığını açıkladı.

Kaynak: AA