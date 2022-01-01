ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi

ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

NEW ABD'de yeni yılın ilk gününde 2 bin 400'den fazla uçuş, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan yolcu, kendini uçak tuvaletinde 5 saat izole etti

Covid-19 testi pozitif çıkan yolcu, kendini uçak tuvaletinde 5 saat izole etti

 Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı

 Biden ile Putin arasındaki Ukrayna görüşmesi başladı

Biden ile Putin arasındaki Ukrayna görüşmesi başladı

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title