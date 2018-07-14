ABD'de 2 Bin 500 Çocuk Ailelerine Kavuşmayı Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere uyguladığı "sıfır tolerans" politikası kapsamında Meksika sınırında ebeveynlerden alınan 2 bin 500 çocuğun hala tutsak tutulduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere uygulanan ve sert eleştirilere hedef olan "sıfır tolerans" politikasının yankıları sürerken, 2 bin 500'den fazla göçmen çocuk ebeveynlerine kavuşmayı beklediği belirtildi. Yetkililer, gözaltında yaklaşık 2 bin 500 çocuk olduğunu, bu çocukların ebeveynleri ile bir araya gelmelerinin 6 ila 8 ay arasında Göç ve Gümrük Muhafaza tesislerinde gerçekleşebileceğini belirtti. Yetkililer, ayrıca 26 Temmuz'da mahkeme tarafından verilen son başvuru tarihine kadar toplantıları kolaylaştırmak için yeni ve kolaylaştırılmış bir inceleme süreci kullanacaklarını belirtti. - WASHINGTON