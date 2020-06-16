ABD'de 19. yüzyılda 2 bin siyahinin katledildiği "linçlerin" kayıtlara geçmediği ortaya çıktı
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ABD'de 19. yüzyılda 2 bin siyahinin katledildiği "linçlerin" kayıtlara geçmediği ortaya çıktı

ABD'de köleliğin yasaklandığı 1865'ten sonra özellikle güney eyaletlerde 2 bin siyahinin "linç" edilmesinin kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı.

ABD'de 19. yüzyılda 2 bin siyahinin katledildiği
16.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:18

ABD'de köleliğin yasaklandığı 1865'ten sonra özellikle güney eyaletlerde 2 bin siyahinin "linç" edilmesinin kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı.

Alabama merkezli Equal Justice Initiative (Ortak Adalet Girişimi) tarafından yapılan açıklamada, ülkede "yeniden yapılanma" olarak nitelendirilen 1865-1867'de 2 bin siyahinin "linç" yöntemiyle katledilmesinin kayıtlara geçirilmediği belirtildi.

Kuruluşun araştırmasına göre, 1865-1950'de 6 bin 500 siyahi linç edilirken, bu dönemde binlerce siyahi de taciz ve tecavüze uğradı.

ABD'nin "linç" tarihi

ABD'de 1865'te 13. anayasa değişikliğiyle köleliğin yasaklanmasının ardından, durumu kabul etmeyen özellikle güney eyaletlerdeki beyaz ırkçılar, binlerce siyahiyi haksız yere suçlayıp hiçbir yargılama olmadan "linç" etti.

En yoğun linç olayları 1865-1877 döneminde görülse de bu süreç 1950'lerin başına kadar sürdü.

George Floyd'un öldürülmesi ve "ırkçılık" tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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