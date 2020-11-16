Son dakika: ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, "12 Kasım itibarıyla pandeminin başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktı. 12 Kasım'da sona eren bir haftalık dönemde çocuklarda 111 bin 946 yeni vaka görüldü ve bu sayı önceki haftalara göre çok yüksek" denildi.

Çocuk doktorlarını temsil eden Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir tıp alanında çalışan bir çocuk doktoru olarak bu sayıyı şaşırtıcı ve trajik buluyorum. Kızamık ve çocuk felci aşılarının bulunmasından bu yana toplumumuzda bu şekilde virüs parıltısı görmedik" dedi.

Goza, pandemiyi kontrol etmek için ülke çapında yeni bir strateji geliştirilmesi çağrısında bulunarak, bu yeni stratejinin maske takmak ve sosyal mesafe gibi kanıtlanmış halk sağlığı önlemlerini içermesi gerektiğini açıkladı. Dr. Goza, "Bu salgın çocuklara, ailelere, topluluklara, doktorlara ve diğer ön saflarda çalışan sağlık ekiplerine büyük zarar veriyor. Halk sağlığımıza ve bilimsel kurumlarımıza olan güveni yeniden sağlamak için çalışmalıyız. Aileler ile pediatristler için mali yardım sağlamalıyız. Aynı şekilde okullarımız, akıl sağlığı hizmetlerimiz ve beslenme yardımları gibi çocuklara ve ailelere yardımcı olan sistemleri desteklemeliyiz" dedi.

Uzmanlar, çoğu çocukta semptomların çok az veya hiç olmaması nedeniyle çocuklarda vaka sayılarının büyük ölçüde eksik bildirildiğini düşünüyor.

ABD'Lİ EBEVEYNLER AŞI KONUSUNDA TEREDDÜTLÜ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) ait verilere göre, geçen yıl ABD'deki her 5 çocuktan 1'inin "aşı konusunda tereddütlü" bir ebeveyne sahip olduğu belirtildi. CDC, ABD'de 2019 yılındaki kızamık salgınının aşı konusunda tereddütlü ebeveynler nedeniyle meydana geldiğini ve salgında Washington eyaleti ve New York'taki ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmamasının etkili olduğunu ifade etti.

Her yıl çok az çocuğun grip aşısı olduğunu bildiren CDC, ABD'de kabakulak salgınlarının son yıllarda temel çocukluk aşılarının yapılmaması nedeniyle meydana geldiğini aktardı. CDC, 6 aylıktan büyük herkesin her yıl grip aşısı olması gerektiğini belirtmesine rağmen 18 yaşın altındaki çocukların yalnızca yüzde 63'ü grip aşısı oluyor. Halk sağlığı yetkilileri, güvenli ve etkili bir aşı mevcut olduğunda ebeveynlerin çocuklarının Covid-19'a karşı aşılanmasına izin verme konusundaki tereddütlerinin azalmamasından endişe ediyor.

ABD'de toplam vaka sayısı 11 milyon 433 bin 4'e, toplam can kaybı ise 252 bin 165'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı