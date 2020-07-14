ABD'de 17 yıl sonra ilk idam ABD'de federal mahkeme 17 yıl sonra ilk kez bir mahkumu idam etti.

ABD'de federal mahkeme 17 yıl sonra ilk kez bir mahkumu idam etti.

ABD'nin Indiana eyaletinde dün 17 yıl aradan sonra ilk kez federal mahkemenin kararıyla idam cezası uygulanması bekleniyordu. Başkent Washington D.C.'de bulunan bölge mahkemesi 3 cinayet zanlısı Daniel Lewis Lee ve beraberindeki 2 idam mahkumunun infazlarını saatler kala durdurmuştu. Durdurma kararının ardından ABD'deki Yüksek Mahkeme, 17 yıl aradan sonra idam edilmesi planlanan ilk federal mahkumların infazlarının önünü yeniden açmıştı. Yüksek mahkemenin kararından saatler sonra ilk kez bir mahkum idam edildi. Daniel Lewis Lee'nin, Terre Haute Federal Cezaevi'nde zehirli iğne yoluyla idam edildiği açıklandı.

Lee, 1996 yılında yalnızca beyazların yaşadığı bir ülke kurabilmek için Arkansas'ta yaşayan bir aileyi katletmişti. - İNDİANA

Kaynak: İHA