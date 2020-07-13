ABD'de 17 yıl aradan sonraki ilk federal idamlara erteleme
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ABD'de 17 yıl aradan sonraki ilk federal idamlara erteleme

ABD'de 17 yıl aranın ardından 28 Ağustos'a kadar farklı günlerde idam edilecek 4 federal mahkumun infazları, son dakika kararıyla ertelendi.

ABD'de 17 yıl aradan sonraki ilk federal idamlara erteleme
13.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:25

ABD'de 17 yıl aranın ardından 28 Ağustos'a kadar farklı günlerde idam edilecek 4 federal mahkumun infazları, son dakika kararıyla ertelendi.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, bugün aldığı karar ile Adalet Bakanlığına 4 federal mahkumun idamını erteleme talimatı verdi.

Söz konusu mahkumların zehirli iğne ile infaz edileceğine dikkati çeken Chutkan, "Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Chutkan, mahkumların infazında kullanılacak bu yöntemin ABD anayasasının, "zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın" yasaklanmasını öngören 8. ek maddesi ile çeliştiğini vurguladı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Chutkan'ın kararını temyize götürmek için başvuruda bulundu.

Chutkan'ın kararının, Indiana'da tutuklu bulunan Daniel Lewis Lee'nin infazından 7 saat önce gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de 17 yıl sonra ilk federal infazlar

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir karar ile 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmış ve ilk idam mahkumunun da 1996'da Arkansas'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee olacağı kaydedilmişti.

Lee'nin bugün infaz edilmesi beklenirken, 28 Ağustos'a kadar farklı günlerde diğer 3 mahkumun da infaz edilmesi planlanmıştı. Chutkan'ın kararı ile söz konusu 4 mahkumun da infazı ertelenmiş oldu.

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Kaynak: AA

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