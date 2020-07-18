ABD'de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi

ABD Yüksek Mahkemesinin, 17 yıl aradan sonra ölüm cezasına çarptırılan 4 federal mahkumun idam edilmesinin önünü açması sonrasında üçüncü idam da gerçekleşti.

ABD'de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi
18.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 01:42

ABD Yüksek Mahkemesinin, 17 yıl aradan sonra ölüm cezasına çarptırılan 4 federal mahkumun idam edilmesinin önünü açması sonrasında üçüncü idam da gerçekleşti.

ABD Hapisaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Dustin Lee Honken adlı mahkumun dün Indiana eyaletindeki Terre Haute Federal cezaevinde yerel saat ile 16.36'da idam edildiği bildirildi.

Honken 1993'te yürüttüğü uyuşturucu operasyonunu gizlemek için 5 kişiyi öldürmekten tutuklanmış 2005'te de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Honken'den önce de salı günü Daniel Lewis Lee, perşembe günü de Wesley Ira Purkey adlı diğer iki federal mahkum da idam edilmişti.

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmıştı.

Bunun üzerine, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, 13 Temmuz'da aldığı kararla Adalet Bakanlığına "4 federal mahkumun idamını ertelemesi" talimatı vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmüş ve Yüksek Mahkeme 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "idamların planlandığı gibi yapılabileceğini" duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Hikmet Karaman Malcolm Thomas Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: ABD'de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 01:42:32. #1.15#
title