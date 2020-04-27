- ABD'de 16 yaşındaki pilot hastanelere malzeme taşıyor - ABD'de 16 yaşındaki pilot hastanelere malzeme taşıyor ABD'nin Virginia eyaletinde 16 yaşındaki genç pilot uçağı ile kırsal bölgede bulunan hastanelere malzeme taşıyarak, korona virüs salgınında hastanelere destek oluyor.

- ABD'de 16 yaşındaki pilot hastanelere malzeme taşıyor

VIRGINIA - ABD'nin Virginia eyaletinde 16 yaşındaki genç pilot uçağı ile kırsal bölgede bulunan hastanelere malzeme taşıyarak, korona virüs salgınında hastanelere destek oluyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de genç bir pilot uçağı ile kırsal bölgedeki hastanelere malzeme taşıyarak destek oluyor. ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki TJ Kim, sahip olduğu öğrenci pilot belgesi sayesinde kırsal bölgede bulunan hastanelere sağlık ekipmanları taşıyarak, salgında hastanelere destek oluyor. Kim, Maryland'de bulunan Landon Lisesinde 2. Sınıf öğrencisi iken salgın nedeni ile okulların kapatılmasının ardından hastanelere yardım etmeye başladığını ifade ederken, Landon Lisesinde toplum yararına yapılan hizmetlere özellikle vurgu yapıldığını belirtti. Genç pilot, ailesi ile birlikte kırsal kesimde bulunan 7 küçük ve kritik sağlık merkezine yardım ettiklerini açıklarken, insanların bu hastaneleri unuttuğunu ve sadece büyük hastanelere yardım ettiklerine dikkat çekti. Kim, hastaneler yaptığı malzeme destek işine "gökyüzü üzerinden malzeme" ismini koyduğunu ifade ederken, Kim'in ailesi ise bağış yapılan ekipmanların hazırlanması ve koordinasyonunda Kim'e destek oluyor.

Kaynak: İHA