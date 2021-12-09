ABD'de 16-17 yaş için Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü dozuna acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'deki Covid-19'un Omicron mutasyonu vakalarının ardından 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

ABD'de Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü dozunda yaş grubu düşürüldü. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü dozuna acil kullanım onayı verildiği duyuruldu. Üçüncü dozun söz konusu yaş grubuna, ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılacağı belirtildi. FDA'nın kararı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. Yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

FDA'nın ardından 3'üncü dozun 16-17 yaş grubuna uygulanması için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) de üçüncü doza onay vermesi gerekiyor. ABD'de 16 ve 17 yaş grubunda yaklaşık 4,7 milyon kişi Covid-19'a karşı tam olarak aşılanırken, 2,5 milyondan fazlasının ise ikinci dozu yaptırmasının üzerinden altı ay geçti.

CDC, ABD'de şu ana kadar 100'den az Omicron vakası tespit ederken, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

ABD'de salgının başından bu yana 50 milyon 423 bin 592 kişide Covid-19 tespit edilirken, 813 bin 923 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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