ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Carolina, Deprem, Güncel

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

NEW Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

17.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:30
ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

NEW Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ve gündemin ilk maddesini oluşturduğu ABD'de bu kez deprem paniği yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Tennessee ve doğu yönünde sınırı bulunduğu Kuzey Carolina ile Güney Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi.

Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları (USGS) raporuna göre, 1,7 ila 2,4 şiddetinde meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

USGS tespitlerine göre, ilki pazar günü 17: 30'da Kuzey Carolina'nın Mulberry kentinde meydana gelen deprem serisinin sonuncusu pazartesi sabah 8 civarında yaşandı.

Deprem aynı zamanda bölgeye 300 mil (483 kilometre) uzaklıktaki Georgia eyaletinden de hissedildi. USGS'in verdiği bilgilere göre Tennesse'nin güney komşusu Georgia'da birçok kişi titreşimleri hissettiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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