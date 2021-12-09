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ABD'de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi

ABD'de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin New York kentinde bir şahıs, 15 metrelik yılbaşı ağacını ateşe verdi.

ABD'nin New York kentinde bir şahıs, 15 metrelik yılbaşı ağacını ateşe verdi.

ABD'nin New York kentinde yer alan Fox Meydanı'na kurulan 15 metrelik yapay yılbaşı ağacı, 49 yaşındaki evsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Polis tarafından gözaltına alınan adam, kundakçılık ve mala zarar vermeden suçlanması bekleniyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın üzerinden çakmak çıktığı ifade edilirken, adamın ağacı ateşe vermek için başka bir yanıcı madde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Geçtiğimiz pazar günü ışıklandırılan ağacın yerine yenisinin kurulacağı açıklandı. - NEW YORK

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