ABD'de 15,2 Milyar Dolarlık 'Harvey Paketi'ne Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD'de 15,2 Milyar Dolarlık 'Harvey Paketi'ne Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.

Kaynak: Dunya.com