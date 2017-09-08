ABD'de 15,2 Milyar Dolarlık 'Harvey Paketi'ne Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Harvey Kasırgası'nın mağdurları için hazırlanan yaklaşık 15,2 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.
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