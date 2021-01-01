ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir
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ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir

01.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:42
ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir

ABD'de 140 Cumhuriyetçi Parti üyesinin, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'nde yapılacak seçim oylarının sayımını reddedebilecekleri ifade edildi.

ABD'de 140 Cumhuriyetçi Parti üyesinin, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'nde yapılacak seçim oylarının sayımını reddedebilecekleri ifade edildi.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta seçim oylarının sayımının yapılması bekleniyor. CNN International'a konuşan Cumhuriyetçi Parti üyeleri, kongrede yapılacak bu sayımı reddedeceklerini ifade etti. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonucu değiştirme şansının 'neredeyse sıfır' olduğunu ifade ederek, bu oylamayı reddetmenin Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasını sadece birkaç saat geciktireceğini bildirdi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR SASSE: BAŞKAN VE MÜTTEFİKLERİ ATEŞLE OYNUYOR

Nebraska Senatörü Ben Sasse, söz konusu stratejiye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşı çıktı. Sasse, paylaşımında, "Başkan ve müttefikleri ateşle oynuyor. Önce mahkemelerden, sonra eyalet yasama meclislerinden, şimdi de Kongre'den cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını bozmalarını istiyorlar. Başarısız bir şekilde yargıçları çağırdılar ve şimdi federal makam sahiplerini milyonlarca oyu geçersiz kılmaya çağırıyorlar. Büyük iddialarda bulunursanız, kanıtınız olsa iyi olur" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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