ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi

14.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:50

ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için okul otobüsünde dayak yedi.

Florida'da bir anne, oğlunun okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için kafasından aşağı süt döküldüğünü, daha sonra okul otobüsünde dayak yediğini ileri sürdü. Anne "Şu anda hastanede 14 yaşındaki çocuğumun yanında oturuyorum çünkü 8 tane siyahi çocuk okul otobüsünde ona saldırdı" açıklamasıyla görüntüleri yayınladı.

Kaynak: DHA