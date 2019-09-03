Abd'de 14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü
ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.
03.09.2019 14:26
ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.
Olay ülkenin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde Elkmont kasabasında meydana geldi. Polis, 14 yaşındaki bir çocuğun dün gece, ailesine ateş açtığını, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA