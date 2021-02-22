ABD'de 139 yıllık ev 4 saatte yeni adresine taşındı

ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Francisco kentindeki 138 yıllık Victoria döneminde inşa edilen 2 katlı ev yeni adresine taşındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde 139 yıldır aynı noktada bulunan, Viktorya dönemi 2 katlı ev yeni bir adrese taşındı. Evin Franklin caddesinden yeni adresi Fulton caddesine taşındığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde evin taşınma ve çevredikilerin merakla izlediği anlar yer aldı. 139 yıllık Victoria döneminde inşaa edilen ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı.Taşınma işleminin ise 4 saat sürdüğü ifade edildi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı