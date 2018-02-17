ABD'de 13 Rus Vatandaşı ve Üç Kurum Hakkında Suç Duyurusu

– Rusya'nın 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve üç kurum hakkında, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Amerikalıların siyasi algılarını etkilemek için ilan ve reklamlar verdiği ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı öne sürüldü.

Suçlamalar arasında komplo kurma, elektronik sahtekarlık, banka dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar bulunuyor.

Özel savcı Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Kremlin arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup-olmadığını araştırıyor.

Soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu dört kişiye suçlama yöneltiliyor. - York