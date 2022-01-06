ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi - Haberler
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ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi

ABD'de 12-15 yaş grubu için Kovid-19'un destek aşıları tavsiye edildi
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiye edildi.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiye edildi.

CDC danışma kurulu üyesi bilim insanlarının katıldığı panelde, Kovid-19 salgınına karşı ilk iki doz aşılarını yaptırmış 12-15 yaş arası çocukların 5 ay sonra Pfizer/BioNTech destek aşısı yaptırmaları faydalı bulundu.

Panele katılan 14 bilim insanından 13'ünün desteklediği kararın uygulamaya geçmesi için son aşama olarak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzası beklenecek.

CDC panelinde, tavsiye kararının imzadan geçmesi durumunda, ikinci doz aşıdan sonra 5 ayı geride bırakmış yaklaşık 5 milyon çocuğun ek dozlar için hemen uygun olacağı belirtildi.

Ayrıca panelde, 12-15 yaşındakiler için bağışıklığın aslında yaşlılarda olduğu gibi azaldığı, destek aşılarının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı koruma oranını yüzde 80'e kadar çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.

Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısına, 12-15 yaş arası çocuklar için pazartesi günü FDA tarafından acil kullanım izni verilmişti.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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