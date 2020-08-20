ABD'de 11 Cumhuriyetçi Başkan Trump'ı desteklemediklerini açıkladı
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ABD'de 11 Cumhuriyetçi Başkan Trump'ı desteklemediklerini açıkladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri kıran kırana geçerken, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen siyasetçileri Başkan Donald Trump'ı desteklemediklerini açıkladı.

ABD'de 11 Cumhuriyetçi Başkan Trump'ı desteklemediklerini açıkladı
20.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:44

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri kıran kırana geçerken, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen siyasetçileri Başkan Donald Trump'ı desteklemediklerini açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri çekişmeli bir yarışa sahne olurken, Başkan Donald Trump'ın politikalarını beğenmeyen birçok Cumhuriyetçi siyasetçi Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ı desteklediklerini açıkladı. Trump'ı desteklemeyen önde gelen Cumhuriyetçiler arasında John Kasich, Mitt Romney, George W. Bush, John Bolton, Jeff Flake, William H. McRaven, Colin Powell, Miles Taylor, Meg Whitman, Carly Fiorina ve George Conway bulunuyor.

Uzun yıllar Cumhuriyetçi Parti'de siyaset yapan eski Ohio Valisi John Kasich, Joe Biden'ın adaylığının resmi olarak açıklandığı Demokrat Parti'nin 2020 Büyük Kongresi'nde, "Ben ömür boyu Cumhuriyetçiyim. Ama bu bağlılık ülkeme karşı sorumluluğumda ikinci sırada yer alıyor" diyerek Biden'a desteğini açıkladı.

Trump'ın ABD Senatosu'ndaki azil davasında senatörlerin tanık olarak çağrılıp çağrılmayacağı konusunda yapılan oylamada Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, oylamada tanıkların ifade vermesinden yana oy kullanmıştı. Utah eyaletini temsil eden Senatör Romney, Trump'ın görevden alınması yönünde tek başına tavrını ortaya koydu. Romney, Demokrat Parti'nin başkan adayı Biden'i destekleyeceğini ifade etti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, yaklaşan 2020 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkça beyan etmedi. Ancak Bush'a yakın bir gazeteci olarak bilinen Jonathan Martin, eski Başkan George W. Bush'un Trump'ın yeniden seçilmesini desteklemeyeceğini iddia etti. Bush, Trump'a yönelik eleştirisinde, "ABD'yi yönetemiyor" yorumunda bulunmuştu.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Başkan Trump'a ve Joe Biden'a oy vermeyeceğini açıkladı. Bolton, Trump için, "Göreve uygun olduğunu sanmıyorum. Bu işi yapacak yeterliliğe sahip olduğunu düşünmüyorum. Muhafazakar bir Cumhuriyetçi olduğunu asla sanmıyorum. Kasım ayında ona oy vermeyeceğim. Kesinlikle Joe Biden'a da oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı Eylül 2019'da görevden almış, artık Beyaz Saray'da Bolton'a gerek olmadığını açıklamıştı.

Eski Arizona Senatörü Jeff Flake de Trump'ı desteklemeyen Cumhuriyetçiler listesinin üst sıralarında yer aldı. Flake, "Demokratlara ilk kez oy vereceğim. En son bir üçüncü parti adayına oy verdim. Ama Donald Trump'a asla oy vermeyeceğim" dedi.

Usame bin Ladin'in öldürüldüğü baskını yöneten Amiral William H. McRaven, Başkan Trump'ın ikinci dönem adaylığını desteklemeyeceğini ifade etti. McRaven, "Başkan Trump, iyi bir başkomutan olmak için gerekli niteliklere sahip olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

George W. Bush yönetiminde eski ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a oy vermeyeceğini açıkladı. Powell, "Bizim bir Anayasamız var. Bu Anayasayı takip etmeliyiz ve Başkan ondan tamamen uzaklaştı" diyerek Trump'a bir daha seçilmesi için destek vermeyeceğini açıkladı. Powell, katıldığı bir televizyon programında, "Son birkaç yıldır yaptığı şeyle ilgili olarak kullanmam gereken tek kelime var. Daha önce hiç kullanmadığım ve çalıştığım dört başkanın hiçbirine asla kullanmadığım bir kelime: Yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Eski üst düzey Trump yönetimi üyesi Miles Taylor, geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'a karşı çıkarak Joe Biden'ı desteklediğini duyurdu. Taylor, "Trump yönetiminde yaşadıklarım göz önüne alındığında, başkanlık için Joe Biden'ı desteklemek zorundayım ve bir Demokrat olmasam da, kilit konularda hemfikir olmasam da, Joe Biden'ın ülkeyi koruyacağından eminim ve bu Başkan ile aynı hataları yapmayacağından emin" dedi.

Quibi CEO'su ve eski Cumhuriyetçi Kaliforniya Valisi Meg Whitman, Demokratik Parti'nin Büyük Kongresi'nde kendisini Demokrat olarak tanımlamasa da Trump'ı desteklemeyeceğini açıklayan Cumhuriyetçiler'e katıldı. Whitman, "Ben uzun zamandır Cumhuriyetçiyim ve size söyleyeyim, Trump'ın bırakın ekonomiyi, bir işletmeyi nasıl yürüteceğine dair hiçbir fikri yok" ifadelerini kullandı.

2016 yılında yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylarından Carly Fiorina, bu yılki seçimlerde Trump'a oy vermeyeceğini açıkladı. Fiorina, "Şu yüze bak. Kimse buna oy verir mi? Bunu bir sonraki başkanımızın yüzü olarak hayal edebiliyor musunuz" dedi.

George Conway de Başkan Donald Trump tarafından Mart 2017'de ABD Adalet Bakanı olarak değerlendirilen adaylar listesinde yer aldı, daha sonra Adalet Bakanlığında bir dairede başsavcı yardımcısı olarak görev yapmak üzere kabul edildi ancak bir süre sonra görevden çekildi. George Conway, Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.

Trump'ın görevden aldığı 35 isim Joe Biden'ı destekleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2017'de koltuğa oturduktan sonra görevden aldıklarıyla çok konuşulan bir isim oldu. Trump'ın kabinesinde ve yönetiminde görevine son verdiği 35 kişinin önümüzdeki günlerde Trump'a karşı olduklarını belirten bir açıklama yapacakları belirtildi. Bu kişiler arasında Trump'ın görevden aldığı Cumhuriyetçi isimlerden ve Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn, FBI Direktörü James Comey, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tıllerson, Savunma Bakanı James Mattıs, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yer alıyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reınce Prıebus, Beyaz Saray İletişim Direktörleri Anthony Scaramucci ve Hope Hıcks, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spıcer, Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn, Sağlık Bakanı Tom Prıce, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick de Başkan Trump tarafından görevden alındı ya da istifa etmek zorunda kaldı. Trump'ın göreve geldiğinde ilk işi Barack Obama tarafından atanan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden almak olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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