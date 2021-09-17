ABD'de 100 yıllık mezarın taşları arasından çıkan saçlar görenleri dehşete düşürdü - Haberler
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ABD'de 100 yıllık mezarın taşları arasından çıkan saçlar görenleri dehşete düşürdü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
ABD'de 100 yıllık mezarın taşları arasından çıkan saçlar görenleri dehşete düşürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olay ülkede büyük ses getirdi. Genç bir adam mezarlık ziyareti sırasında mezar taşlarının arasından sarkan saçların olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı olayı "İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim. Fakat daha yakından bakınca mezardan çıkanın kesinlikle insan saçı olduğunu anladım" sözleriyle anlatan gencin dışında sosyal medya kullanıcıları da görüntüleri izleyip dehşete düştüklerini ifade etti.

Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen görüntü ürkütücü bir olaya sahne oldu. Joel Morrison adındaki genç, 100 yıllık bir mezarın içinden çıkan saç yığınları bulduğunu iddia etti. Bunun bir cansız bedene ait olduğunu kanıtlamak içinse adli tabibe saç örneği göndereceğini söyledi.

KÖKLERİN CANSIZ BEDENİ YERİNDEN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

Joel, Saint Joseph Katolik Mezarlığı'ndaki bazı mezarların bakımsız olduğunu, içlerinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğünü söyledi. Genç ayrıca, yakındaki bir ağaçtan gelen köklerin bir cesedi yerinden çıkardığını ve onu mezarın yüzeyine doğru ittiğini hal böyle olunca da cesedin saçlarının göründüğüne dikkat çekti. Bazı TikTok yorumcuları da, sel ve diğer doğal olayların mezarların kaymasına ve yüzeye yaklaşmasına neden olabileceğini belirtti.

"BAŞIMA GELEN GERÇEKTEN İĞRENÇ BİR OLAY"

Joel Morrison, yaşadığı tüyler ürperten olayı şöyle anlattı: Başıma gelen gerçekten iğrenç bir olay. İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim. Fakat daha yakından bakınca mezardan çıkanın kesinlikle insan saçı olduğunu anladım.

"KONUNUN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Bu şokun ardından sözlerine şöyle devam eden Joel, ''İlk şoku atlattıktan sonra bunun nasıl olabileceğini düşünmeye başladım. Ölen aile üyeleri için kötü hissetmeye başladım. Mezarlığın bakımı konusunda endişelendim çünkü ölen kişilere büyük bir saygısızlık edildiğini düşünüyorum. Başka mezarların da hayvanlar tarafından tahrip edildiğini, mezarlıklarda insan boyuna yakın otlar olduğunu gördüm. Konunu araştırılmasını ve yetkililerin bu mezarlığa bakım yapmasını istiyorum'' dedi.

SOSYAL MEDYA DA DEHŞETE DÜŞTÜ

TikTok kullanıcıları da Joel'den farklı değildi. Her izleyen dehşete düştüğünü ve yetkililerden bir açıklama beklediğini duyurdu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de 100 yıllık mezarın taşları arasından çıkan saçlar görenleri dehşete düşürdü - Haberler
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