ABD?de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD?de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi

ABD'de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı Gazisi Lloyd Falk koronavirüs (Covid-19) savaşını 58 gün sonra kazandı.

ABD?de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi
23.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:10

ABD'de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı Gazisi Lloyd Falk koronavirüs (Covid-19) savaşını 58 gün sonra kazandı.

ABD'de yaşayan İkinci Dünya Savaşı Gazisi Lloyd Falk, 24 Mart'ta koronavirüs teşhisiyle Virginia eyaletinde bulunan Henrico Doktorlar Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin ilk Covid-19 hastalarından olan Falk ve eşi burada tedavi altına alındı, ancak geçtiğimiz haftalarda 74 yıllık hayat arkadaşı tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Eşini kaybeden 100 yaşındaki Gazi ise hastanedeki mücadelesine devam etti. Yaşlı adam 58 gün süren tedavinin ardından yaşama tutundu.

HASTANE ÇALIŞANLARI ALKIŞLARLA UĞURLADI Hastanenin yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta önce eşini virüse kaybetmesine rağmen Bay Falk güçlü olmaya devam etti, olasılıklara meydan okudu ve Covid-19 ile mücadelesinde hayatta kaldı" ifadeleri kullanıldı. Hastaneden ayrıca, 'Cesaretiniz hepimize ilham veriyor. İhtiyacınız olursa bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz' açıklamasında bulunuldu.  

Hastane çalışanlarının alkışlarla uğurladığı 100 yaşındaki Gazi hastane çalışanlarına teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Haber
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi Haber
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Haber
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü Haber
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Haber
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vişivanka' hediye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "vişivanka" hediye etti
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: ABD?de 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 13:14:05. #1.14#
title