ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak - Haberler
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ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda son tarih 4 Ocak

ABD yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılanmak için son gün olarak 4 Ocak'ı belirledi.

ABD yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılanmak için son gün olarak 4 Ocak'ı belirledi.

Beyaz Saray, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu politikasını açıkladı.

Politikada, iş yerlerinin 4 Ocak'a kadar tüm çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşı olmaya teşvik etmeleri, aksi halde aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği belirtildi.

Biden, eylül ayında 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçi kesimden büyük tepki çekmişti.

ABD'de mevcut durumda sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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