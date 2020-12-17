ABD'de 100 bin dolarlık soygun kamerada!
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ABD'de 100 bin dolarlık soygun kamerada!

17.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:17
ABD'de 100 bin dolarlık soygun kamerada!

ABD"nin New York kentinde kuyumcuya giren silahlı iki kişi, iş yeri çalışanını yaralayarak, 100 bin dolarlık soygun yaptıktan sonra kaçtı.

ABD"nin New York kentinde kuyumcuya giren silahlı iki kişi, iş yeri çalışanını yaralayarak, 100 bin dolarlık soygun yaptıktan sonra kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki Foxhurst semtinde bir kuyumcu, dün akşam saatleinde iki silahlı soyguncu tarafından basıldı. Silahlarla kuyumcuya giren soygncular, etrafı gezdikten tezgaha yöneldi. Soyguncular, 100 bin dolarlık (yaklaşık 775 bin TL) değerindeki mücevheri çaldı. O anlar işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında bir soyguncunun 58 yaşındaki işyeri çalışanın başından yaraladığı ifade edildi. Başında kesik meydana gelen işyeri çalışanının Lincoln Hastanesi'nde tedavi edildiği bildirildi. Soyguncuların yaşlarının 35 ve 40 arasında olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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