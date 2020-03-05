ABD'de 10 yıllık faiz dipte
ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle yüzde 0,899'a düştü.
05.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:24
ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle yüzde 0,899'a düştü.
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Kaynak: Dunya.com