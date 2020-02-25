ABD'de 10 yıllık devlet tahvili rekor seviyeye düştü
ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artmasıyla yüzde 1,322'ye geriledi.
25.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:01
ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artmasıyla yüzde 1,322'ye geriledi
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Kaynak: Dunya.com