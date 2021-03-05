ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü
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ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü

05.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:28

? Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle dişsiz kaldı.

? Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle dişsiz kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle neredeyse dişlerinin tamamını kaybetti. Novakovski'nin diş doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında genç kızın ciddi diş sorunları yaşadığını ve üst dişlerinin tamamen protez yapılmasını tavsiye etti.

DİŞLERİ PROTEZLE DEĞİŞTİRİLDİ

Doktorun tavsiyelerine uymayan genç kız sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2020 yılında 3 ay süren diş tedavisinin ardından tüm dişlerinin protezlerle değiştirildiğini ifade ederek, "10 yıldır aşırı soda tüketiyorum. Doktorlar aşırı soda diş minesini aşındırabildiğini söylüyor. Dişlerimin dökülmesini aşırı soda tüketimime ve ihmal ettiğim diş bakımına bağlıyorum" dedi.

ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü
ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü
ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü
ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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