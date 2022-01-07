ABD'de 10 yetişkinden sadece biri yeterli düzeyde sebze ve meyve tüketiyor - Haberler
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ABD'de 10 yetişkinden sadece biri yeterli düzeyde sebze ve meyve tüketiyor

ABD'de 10 yetişkinden sadece biri yeterli düzeyde sebze ve meyve tüketiyor
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de her 10 yetişkinden sadece birinin yeterli seviyede meyve ve sebze tükettiği belirtildi.

NEW ABD'de her 10 yetişkinden sadece birinin yeterli seviyede meyve ve sebze tükettiği belirtildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından hazırlanan raporda, ülkedeki yetişkinlerin yalnızca yüzde 10'unun önerilen oranda sebze yediği vurgulandı.

ABD diyet yönergelerine göre hazırlanan raporda, ayrıca nüfusun yüzde 12,3'ünün tavsiye edilen meyve miktarını tükettiği kaydedildi.

Raporda, ABD Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının, yetişkinlerin her gün 2 ila 3 kase sebze ve 1,5 ila 2 kase meyve tüketmeleri tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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