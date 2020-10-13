ABD'de 10 milyondan fazla seçmen oy kullandı
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ABD'de 10 milyondan fazla seçmen oy kullandı

13.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:21
ABD'de 10 milyondan fazla seçmen oy kullandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şuana kadar 10 milyondan fazla kişi başkanlık seçimleri için oyunu kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şuana kadar 10 milyondan fazla kişi başkanlık seçimleri için oyunu kullandı.

ABD'de seçim kampanyası çalışmaları devam ederken, ABD halkı oy kullanmaya başladı. Florida Üniversitesi Profesörü Michael McDonald tarafından yürütülen ABD Seçim Projesi, seçim verilerini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan sayıma göre şuana kadar 10 milyon 296 bin 180 ABD'li seçimlerde oy kullandı. Açıklanan verilere göre 1 milyon 600 bin oy ile Florida ilk sırada, 977 binden fazla oy ile Virginia 2. sırada ve 965 binden fazla oy ile Michigan 3. sırada yer aldı. Bazı eyaletlerde yayınlanan parti kayıt verileri dikkate alındığında, Demokratlardan 2 milyon 500 binden fazla iade edilmiş oy pusulası varken, Cumhuriyetçiler tarafından ise 1 milyonun üzerinde oy pusulası iade edildi.

Redfield & Wilton tarafından; Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Florida ve North Carolina olmak üzere beş önemli eyalette yürütülen son anketlere göre, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a göre ortalama 5 ila 10 puan önde olduğunu açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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