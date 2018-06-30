ABD'de 10 Binlerce Kişi Trump'ın Göçmen Politikasına Karşı Sokağa Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran "Sıfır Tolerans" politikasını eleştiren 10 binlerce kişi ABD'nin çeşitli yerlerindeki 650'den fazla noktada sokağa çıktı.

ÇOCUKLU AİLELER KAFESLERDE TUTULUYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açmasından sonra ortaya çıkan çocuklu ailelerin kafeslerdeki görüntülerle başlayan tepkiler, Trump yönetiminin yaklaşık 2 bin çocuğu ailesinden ayırması ile iyice büyüdü.

ABD'DE ON BİNLERCE VATANDAŞ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gelen tepkiler çerçevesinde, Trump çocukları aileleri ile buluşturmaya yönelik emrine rağmen yetkililerin harekete geçmemesi sebebi ile bugün ABD'nin çeşitli yerlerinde halk Trump yönetimine karşı düzenlenen en büyük protestolar için sokağa çıktı.