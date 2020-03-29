ABD'de 1 yaşından küçük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Illinois eyaleti valisi Jay Robert Pritzker, cumatesi günü yaptı açıklamada Covid-19 tespit edilen bir bebeğin öldüğünü doğruladı ve ölüm nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle