ABD'de 1 yaşından küçük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:14
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yaşından küçük bir bebek, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Illinois eyaleti valisi Jay Robert Pritzker, cumatesi günü yaptı açıklamada Covid-19 tespit edilen bir bebeğin öldüğünü doğruladı ve ölüm nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com