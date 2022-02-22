ABD'de 1 milyar dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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ABD'de 1 milyar dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? ABD Savunma Bakanlığı, sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

? ABD Savunma Bakanlığı, sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Sahil güvenlik kuvvetlerinin Cutter James gemisinden Florida'nın Everglades Limanı'na boşaltılan uyuşturucu madde dolu yükün görüntülerini paylaşıldı.

ABD'de 1 milyar dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi

ABD'de 1 milyar dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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