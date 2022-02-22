ABD'de 1 milyar dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi

ABD Savunma Bakanlığı, sahil güvenlik güçleri tarafından geçen hafta ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa fiyatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.Sahil güvenlik kuvvetlerinin Cutter James gemisinden Florida'nın Everglades Limanı'na boşaltılan uyuşturucu madde dolu yükün görüntülerini paylaşıldı.