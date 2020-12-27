ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu

27.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:36

ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti.

ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti. New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi. New York eyaletinden Rachelle Huston, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi. Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.


ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu
ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Özlem Zengin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Hatice Şendil Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de kar keyfi yapan atın görüntüsü viral oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:36:11. #1.15#
title