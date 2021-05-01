ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
Göstericilerden detaylar Konuşma yapılması Göstericilerin ellerinde tuttukları dövizlerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenledi.
Göstericilerden detaylar
Konuşma yapılması
Göstericilerin ellerinde tuttukları dövizlerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenledi. Göstericiler çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol