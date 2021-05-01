ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
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ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Göstericilerden detaylar Konuşma yapılması Göstericilerin ellerinde tuttukları dövizlerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenledi.

Göstericilerden detaylar

Konuşma yapılması

Göstericilerin ellerinde tuttukları dövizlerden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenledi. Göstericiler çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
ABD'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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